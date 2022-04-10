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花蓮累計108例確診 奧斯卡美式餐廳延伸76例

2022/4/10 16:31（4/10 16:51 更新）
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花蓮縣10日新增13例COVID-19確診案例，其中8例為奧斯卡美式餐廳確診者的延伸，都是家人、朋友有過足跡後確診被感染，縣府環保局人員也持續在各足跡點加強環境清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月10日
花蓮縣10日新增13例COVID-19確診案例，其中8例為奧斯卡美式餐廳確診者的延伸，都是家人、朋友有過足跡後確診被感染，縣府環保局人員也持續在各足跡點加強環境清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月10日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮縣今天新增13例COVID-19確診，自3月底至今累計確診108例，其中奧斯卡美式餐廳延伸的群聚、外溢已達76例；另一感染源頭花蓮慈濟醫院也有新增案例，檢驗確認中。

花蓮縣政府下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，對於媒體提問有關警方9日深夜在北埔逮到的酒駕確診者是否為新的傳播鏈、及慈濟醫院急診11樓病房新增確診患者狀況，出席會議的衛生局副局長鍾美珠回應表示，兩者都在疫調、檢驗中，目前均未列案號。

今天新增13例COVID-19確診案例，其中1例是奧斯卡美式餐廳員工，8例則是美式餐廳確診者延伸，都是家人、朋友有過足跡後確診被感染。

學校因學生染疫而停課，包括光華國小三年級停課到4月22日；自強國中1名男學生被在奧斯卡工作的哥哥傳染，11日全校預防性停課1天；蒙特梭利幼兒園1名5歲女童，被與奧斯卡傳播鏈有接觸的父親感染而確診，此班將於11日停課到15日。今天新增花蓮女中1名學生感染源不明，全班停課到4月18日。

縣長徐榛蔚表示，奧斯卡美式餐廳已出現1傳3的情形，有一家4口全確診的案例；自3月底至今已有108人確診，2人已出院，現仍有106人住院治療中，大多屬輕症。

她呼籲足跡重疊者及以上各學校的師生有相關連繫者盡快去做快篩，此外操作實聯制時，應個人自行掃碼，勿使用+1、+2方式傳送，以免疫調出現缺漏。（編輯：陳仁華）1110410

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