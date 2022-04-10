大甲媽祖遶境頻傳衝突 雲林地檢說重話

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台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動持續進行，媽祖鑾轎10日下午抵達雲林縣境內，隨香人潮較去年略減但熱情依舊，逾8000人擠在西螺大橋接駕。 中央社記者姜宜菁攝 111年4月10日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境起駕至今已發生多起衝突事件，北港武德宮昨天還發生陣頭鬥毆事件，雲林地檢署檢察長洪家原要求加派警力提高維安規格，確保活動順利進行，違者從嚴究辦。

北港武德宮昨天下午2時許發生陣頭鬥毆事件，警方連夜逮捕16人到案，另大甲媽祖遶境至今已發生多起衝突事件。雲林地檢署今天下午2時召開檢警開專責會議，要求雲林縣警察局加派警力。

洪家原在會議中強調，雲林縣檢警對聚眾鬥毆零容忍，檢方全力捍衛警察依法執行公權力，不法之徒不要利用廟會、遶境等宗教活動任意滋事，違法者必從嚴究辦，對惡性重大者或有反覆實施之虞者聲請羈押，避免案件再度發生。

大甲媽祖鑾轎今天下午4時許抵達雲林縣，配合中央防疫政策，人潮較去年略減2成，逾8000人擠在西螺大橋接駕。

福興宮董事長楊文鐘接受媒體聯訪時表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，參加遶境的民眾配合中央防疫政策，完成3劑疫苗接種，所以人潮略減，可是民眾的熱情不減。

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大甲媽祖鑾轎進入雲林縣時，上千人擠在西螺大橋南端迎接，民眾以掌聲代替鞭炮聲歡迎媽祖駕到；雲林縣長張麗善提醒遶境民眾，為保護兒童安全，雲林縣今年不開放遶境隊伍進入校園，也不可使用廁所及洗手台。宗教活動禁止鑽轎底，也不要搶轎、摸轎，更不能邊走邊吃。

大甲媽9日晚間起駕，展開9天8夜遶境進香活動，鑾轎預計今晚9時駐駕西螺福興宮，深夜起駕前往嘉義縣新港奉天宮。（編輯：卞金峰）1110410