開拓東埔溫泉水源 南投縣府擬接取樂樂谷

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開拓東埔溫泉水源，南投縣長林明溱11日指出，樂樂谷溫泉（圖）水溫高、水量足，但位於陳有蘭溪上游，一般遊客很難進入，縣府將盡快與玉山國家公園管理處協商，研議將溫泉水以管線引到東埔。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月11日

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）開拓信義鄉東埔溫泉水源，南投縣長林明溱今天在縣務會議說，樂樂谷溫泉水溫高、水量足，但位於陳有蘭溪上游，一般遊客很難進入，縣府研擬接管線至東埔，盡快與玉管處協商。

南投縣信義鄉東埔溫泉區環境改善後遊客增多，溫泉業者爭搶溫泉水源，縣長林明溱日前率隊踏勘信義鄉陳有蘭溪上游樂樂谷溫泉源頭，希望經玉山國家公園管理處、當地原住民部落同意後，引溫泉到下游供東埔地區業者及居民使用，縣府也可開徵溫泉水費。

林明溱今天召開縣務會議時表示，樂樂谷溫泉屬於野溪溫泉，位於玉山國家公園內，從東埔八通關古道進入後下切陳有蘭溪谷，山徑陡峭、狹窄且溪床高低落差大，一般觀光遊客很難進入，他當時行走2、3小時才抵達這處天然、未開發利用的祕境溫泉。

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林明溱說，溫泉水脈達500公尺以上，水溫很高，可達攝氏90度以上且水量充足，未開發利用非常可惜，若將溫泉水接管沿陳有蘭溪岩壁引到下游東埔一鄰設大型蓄水池，透過重力傳輸不需加壓設備，預估經費新台幣5000萬元就能完成。

林明溱表示，縣府將盡快與玉山國家公園管理處協商，研議將溫泉水以管線引到東埔，優先供居民及溫泉業者使用，全民共享資源；另外，南投縣0確診維持285天後，昨天公布一對夫婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），再次呼籲鄉親除做好防疫措施，更要盡快施打COVID-19疫苗，降低染疫及重症風險。（編輯：謝雅竹）1110411