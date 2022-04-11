淡水地區水資源回收中心 第三期擴建工程完工啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市淡水水資源回收中心第三期廠區擴建工程今天完工啟用，每天可處理污水量增加1.4萬噸，總污水處理量達5.6萬噸，未來將可妥善處理淡水地區的民生污水。

新北市政府今天舉行淡水水資源回收中心第三期廠區擴建工程完工啟用儀式，內政部次長陳宗彥及新北市副市長陳純敬等人及地方人士都出席，場面熱烈。

陳宗彥致詞表示，淡水地區污水下水道建設總經費新台幣155.6億元，中央出資101.8億元，截至2月底完成接管數達8萬9740戶，普及率突破8成，這次擴建工程通水後，每天污水處理量可達5.6萬噸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳純敬表示，新北市全市污水下水道用戶接管戶數，截至今年2月底止，累計已達113萬2702戶，接管率69.87%，今年底接管率可望達到72%。

水利局長宋德仁說，淡水地區近年來因為交通建設的利多，進駐人口持續不斷成長，生活污水處理更是刻不容緩重要課題；第三期擴建工程完工啟用後，將可把污水處理後水質達到放流水標準，以消除城市污水對水域的污染。（編輯：陳仁華）1110411