台東COVID-19新增1例確診 啟動綠島快篩站

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（中央社記者李先鳳台東縣12日電）台東今天新增1例COVID-19確診者，個案住達仁鄉，另因高雄確診個案有綠島等旅遊足跡，縣府今天在達仁鄉、綠島衛生所都開設快篩站，並呼籲有足跡重疊者盡速篩檢，且落實防疫措施。

台東縣衛生局說明，昨天接獲民眾通知為南部接觸者，隨即安排PCR採檢，結果為陽性確診，隨即展開疫調，發現個案與一行人4月8日至10日在台東縣內旅遊，其中1名20多歲女性10日住親友家，當天晚上出現咳嗽情形，11日上午發燒、肌肉痛跟頭暈，也接獲高雄衛生單位通知匡列為接觸者，縣府隨即安排PCR採檢陽性確診，Ct值17.4。

經疫調發現此個案可傳染期間4月7日至10日都在台東縣境內，除入住親友家也曾搭船至綠島遊玩，目前已安排57人進行PCR採檢，並匡列密切接觸者8人居家隔離、自主健康管理49人。

今天中午接獲個案密切接觸8人中有1名30多歲未接種疫苗的女性PCR陽性確診Ct值31.2，相關足跡衛生單位仍疫調中。

縣長饒慶鈴表示，此南部確診個案Ct值僅17.4，且可傳染期至綠島多處旅遊，雖然綠島的疫苗施打率為全縣最高，第一、二劑達8成以上，第三劑也近6成，但因離島醫療資源較缺乏，今天下午綠島衛生所舊大樓設立社區快篩站，有相關足跡重疊者可前往篩檢。

另外，針對長濱確診案27550，長濱快篩站昨天至今天上午已篩檢523人，6人為陽性，PCR複檢4人陰性2人待複檢結果。

饒慶鈴呼籲民眾，務必落實防疫措施，像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知。也感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一名居家隔離者、自主健康管理的配合，也提醒民眾接種疫苗可降低長者等高風險族群的重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。（編輯：黃世雅）1110412