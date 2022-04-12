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新竹輕軌可行性研究預計今年核定 可望122年營運

2022/4/12 17:54（4/12 19:41 更新）
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新竹市政府12日在市議會說明新竹輕軌進度，時代力量市議員廖子齊（左）說，新竹科學園區有大量汽機車通勤族，如何將他們導流到輕軌是重點。（廖子齊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月12日
新竹市政府12日在市議會說明新竹輕軌進度，時代力量市議員廖子齊（左）說，新竹科學園區有大量汽機車通勤族，如何將他們導流到輕軌是重點。（廖子齊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）新竹市政府今天在市議會說明新竹輕軌進度表示，整體路網評估計畫已獲交通部同意備查，目前正依交通部審查意見修正報告書中，預計今年核定可行性研究，可望122年營運。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，新竹科學園區14萬就業人口進駐，市區往返園區道路長期壅塞、公車系統缺乏專用路廊，導致大眾運輸發展受限，需引進軌道系統，提供市民不塞車的路廊。

市府表示，新竹輕軌整體路網4條路線，是以民眾交通需求進行，涵蓋新竹市區、科學園區、高鐵新竹站、竹北生活圈、竹科X基地及新竹漁港等具有發展潛力區域，全長46.3公里、51個車站。

市府指出，優先建設的路線為紅線，是連結新竹市重要節點，將從新竹車站出發，沿光復路穿越特2號計畫道路，銜接新安路進入科學園區、新莊車站，至高鐵新竹站，全長14公里，設置15座高架車站，完工後全日運量約12.5萬人次。

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市議會中，時代力量新竹市議員廖子齊說，園區有大量汽機車通勤族，要如何將他們導流引至輕軌為解決園區交通問題的重點。對此，交通處表示，新竹輕軌是大眾運輸路網骨幹，未來，也將配合公車路線調整、設置YouBike及人行道，讓民眾轉乘更為便利，吸引通勤族搭乘。

交通處表示，新竹輕軌目前正依交通部審查意見辦理修正計畫中，將於今年上半年修正完成後提送交通部審查，並預定於今年底完成可行性研究核定。核定後，市府將儘速啟動綜合規劃案，讓輕軌建設能早日成真。（編輯：李錫璋）1110412

（圖取自facebook.com/hsinchucitycouncil）
（圖取自facebook.com/hsinchucitycouncil）
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