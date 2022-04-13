台南永大陸橋地下人行道 考量安全仍禁行機車

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）跨越鐵道連通台南市永康區永大路與台1線的永大陸橋禁行機車，需繞行其他平面道路，地方民眾建議地下人行道開放機車通行，市府工務局勘查後考量通行安全，仍不考慮開放。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，永大陸橋於民國85年由營建署規劃開闢，但曾因故停工，後由台南縣政府接手復工完成興建。根據資料，當時考慮龍埔里有學校預定地，設計一條地下人行道備用通行，但學校至今未興建，地下人行道平時主要提供蔦松里農民至龍埔里耕作通行使用。

台南市工務局指出，永大陸橋於92年完工後就有民眾建議開放永大陸橋地下人行道讓機車通行，當時的台南縣政府曾函覆，因考量台1線出口處兩側車流速度快，出口處視角差容易擦撞，且坡度較陡，不利機車通行。

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台南市工務局指出，後來還有議員及地方民眾建議永大陸橋增設機車道，但經多次勘查評估，永大路計畫寬度僅30公尺，道路高架橋又面臨雙向出口需增加匝道數，為顧慮駕駛人的生命安全，因無法再增加匝道增設機慢車道，陸橋完工至今皆未開放機車通行。

台南市工務局指出，近日有民眾反映地下人行道有街友居住，還曾有機車進入，地方又再次提起開放機車通行地下人行道一事，但經會勘後仍考量通行安全為重，不考慮開放機車通行，工務局將與相關單位處理街友問題，並加強整理、維護地下人行道環境清潔。（編輯：謝雅竹）1110413