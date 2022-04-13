圓年少棒球夢 廖豊民進駐洲際球場打造主題餐廳

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市知名餐廳阿秋大肥鵝董事長廖豊民為圓年少棒球夢，進駐台中洲際球場園區打造棒球主題用餐空間，一進大門就可看到珍藏的棒球紀念品，包括棒球好手王貞治的簽名球等。

創立於民國94年的阿秋大肥鵝餐廳，在黎明路的旗艦店去年以新台幣16.2億元售出，創下台中市12期重劃區新高價後，廖豊民看好14期重劃區有洲際球場外，還有漢神購物中心正在興建中，因而決定進駐洲際球場園區與好運來洲際宴展中心毗鄰。

廖豊民今天接受媒體聯訪時表示，他從小喜歡打棒球，一心想成為棒球選手，曾參加台中金龍少棒隊選拔，沒有入選球員代表台灣揚威國際，是他心中的遺憾，棒球可以說是台灣的國球，所以決定在餐廳中，讓消費者品嚐美食外，也能徜徉在棒球氛圍中。

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廖豊民指出，他將洲際球場入口處的棒球故事館改裝成8間棒球主題包廂，分別以目前職棒球隊名稱為主題用餐空間，大門入口及長廊走道可以看到珍藏的棒球紀念品，包括台中金龍少棒隊在民國58年榮獲世界冠軍後與前總統蔣中正與宋美齡夫婦的合照，還有旅日棒球好手王貞治的簽名球等。

而在主題包廂內，廖豊民說，每間包廂也有與球隊呼應的裝置藝術，例如介紹球隊的故事牆、球衣、球隊代表明星的人形立牌、球星簽名球等，球迷除了到洲際球場看球賽外，也可以在主題餐廳內享受美食，或在花園戶外啤酒廣場邊吃燒烤，邊欣賞夕陽美景。（編輯：郭諭儒）1110413