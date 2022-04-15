新竹市增18名確診 9人為家庭群聚

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市今天新增18例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中9人為家庭群聚相關，新竹市今年確診累積人數已達108人，均為輕症、無症狀，無重症。

中央流行疫情指揮中心今天公布新竹市新增18名確診個案，分別為案30889、案30977、案30978、案30979、案31310、案31311、案31312、案31313、案31658、案31659、案31660、案31661、案32010、案32011、案32012、案32013、案32014、案32015，共匡列112人。

新竹市衛生局發布新聞稿說明，與外縣市足跡重疊為案30889，與友人4月9至10日到台北夜店，4月13日獲知友人確診，昨天就醫篩檢PCR（核酸檢測）陽性確診。

另外，案30977因公司群聚而確診，4月10日有喉嚨癢症狀，自行快篩陰性，4月11日公司通知有確診個案，4月12日起居家辦公，4月13日自費篩檢PCR陽性確診。

竹市衛生局指出，家庭群聚之相關個案共有7起。第一起案30978、30979，兩人為案29000（4月13日之個案）的家人。第二起案31311，為案29532（4月13日之個案，外縣市同事確診延伸）的家人。

第三起案31312、案31313，為案27971（4月11日公布確診者）的家人。第四起案31658，為案27852（4月11日之個案）的家人。

第五起案31659，為案30560（4月14日之個案，外縣市同事確診延伸）的家人，其就讀竹光國中班級已停課至 4月22日復課。

第六起案31661，為案30563（4月14日之個案）家人。第七起為案32010，為外縣市確診個案30555的家人。

而案32013則是在4月7日接觸案28998（4月13日之個案，公司群聚案延伸），最近出現喉嚨痛，昨天就醫PCR採檢陽性確診。

案31310在4月13日出現發燒症狀，當天全家快篩皆陰性，因發燒未改善，昨天再次快篩陽性。案31660因工作需求快篩，4月11日陰性，4月12日出現發燒，4月13日就醫PCR採檢陽性確診。

案32011昨天出現發燒症狀，快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，其就讀舊社國小班級已停課，預計4月26日復課。案32012昨天出現頭暈、咳嗽等症狀，自行PCR採檢陽性。

案32014於4月14日下午出現乾咳、自行快篩陽性，昨天就醫PCR篩檢陽性確診。案32015於4月12日出現發燒症狀，4月13日快篩陰性，昨天就醫PCR採檢陽性確診。

新竹市政府衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今已108人，全數皆為輕症、無症狀，無重症。（編輯：李錫璋）1110415