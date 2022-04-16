綠高雄議員初選 前副議長蔡昌達意外落馬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）民進黨今天公布高雄市第8、11選區初選民調結果，現任3名議員及新潮流菊系2名新人初選過關；湧言會新人鄧巧佩及回鍋參選的前副議長蔡昌達民調落後，未能出線。

民進黨近日展開高雄市議員初選民調，今天公布第8選區（前金、新興、苓雅區）和第11選區（林園、大寮區）民調結果。兩個選區均提名3席，含1席婦保名額。現任議員包括第8選區郭建盟、黃文益，以及第11選區韓賜村過關。

第8選區由郭建盟以0.4467的高民調拿下第一，其次是黃文益0.2417。另2名新人對決備受矚目，律師出身的湯詠瑜獲民進黨立委劉世芳、邱議瑩等人力挺，屏東縣長潘孟安也曾特地到高雄陪同拜票；鄧巧佩則有民進黨同選區在地立委趙天麟支持。2人對決結果由湯詠瑜以0.1638出線，鄧巧佩0.1478落敗。

第11選區除韓賜村，還有親湧言會的前議員李雨庭、蔡昌達回鍋參選，2人在上一屆議員選舉遭逢前市長韓國瑜的「韓流」旋風連任失利，這次捲土重來；另外，上屆初選以些微差距落敗的新人洪村銘也再次挑戰。

結果這次洪村銘以0.3229拿下民調第一，其次是韓賜村0.3031，李雨庭則是該選區唯一女將，民調0.0955，拿下婦保名額，3人初選過關。蔡昌達則以0.2785在3名男性競爭者中排名第三，無緣提名。蔡昌達原本是湧言會有意推出角逐議長人選，未來恐影響湧言會議會布局。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨要進行初選民調的8個選區，截至今天已完成7個選區，今晚將進行最後一個選區第3選區（岡山等6區）民調。其中，新潮流菊系新人陳慶鴻與湧言會新人林志誠對決最受關注，這也是兩大派系在議員初選競爭最終回。

民進黨高雄市議員初選，包括2選區（茄萣等5區）、4選區（左營、楠梓區）、5選區（大社、仁武、鳥松、大樹區）等3個選區，登記參選人數與提名人數相同，不用進行民調。下屆高雄市議會共66席，目前請假的主委趙天麟先前曾表示，預計正式提名35人，「力拚35人全上拿下議會過半」。（編輯：孫承武）1110416