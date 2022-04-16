澎湖今年首例確診 展開清消疫調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖縣政府發言人陳其育16日表示，澎湖出現首例COVID-19確診案例，是一名40多歲女性，縣府在接獲三總確診通報後，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消作業。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣16日電）澎湖今天出現今年首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，個案是昨天搭機從台北抵澎湖的40多歲女性，由於足跡相對單純，縣政府立即展開清消與疫調，盼疫情獲得控制。

澎湖今天出現首例確診案例，澎湖縣政府今天下午由縣府發言人陳其育與衛生局長蕭靜蓉、環保局長陳高樑等舉行首次視訊記者會。

陳其育表示，確診案例是40多歲女性，昨天與5名同事一同搭機從台北抵澎湖，到馬公青灣仙人掌公園場勘，其中4人當天返台，確診者足跡與旅宿都在公園內，晚間前往金鎖港飲食店用餐。

澎湖縣政府接獲三總確診通報後，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消，由於確診女子足跡相對單純，在中午完成清消與疫調工作，餐飲與旅宿業者也配合內部清消，暫停營業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於澎湖出現確診案例，尤其花火節施放期間，陳其育表示，預估來澎遊客40至60萬人，醫療量能目前還可因應，澎湖與三總2家區域醫院各有20間負壓隔離病房，中央也配撥口服等藥劑，縣內興仁檢疫所等處共有85間收容安置所，同時也規劃居家照護等配套措施。

蕭靜蓉表示，澎湖常住人口目前施打疫苗第1劑達89.13%，第2劑79.43%、第3劑56.79%，其中75歲以上長者，施打依序有69.2%至47.9%，明顯偏低，希望澎湖65歲以上長者儘速施打疫苗，確保自身安全。（編輯：郭諭儒）1110416