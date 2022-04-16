更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緊鄰上海防疫壓力大 蘇州宣布多區採封閉式管理
首頁 / 地方

澎湖今年首例確診 展開清消疫調

2022/4/16 17:20（4/16 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖縣政府發言人陳其育16日表示，澎湖出現首例COVID-19確診案例，是一名40多歲女性，縣府在接獲三總確診通報後，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消作業。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月16日
澎湖縣政府發言人陳其育16日表示，澎湖出現首例COVID-19確診案例，是一名40多歲女性，縣府在接獲三總確診通報後，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消作業。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣16日電）澎湖今天出現今年首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，個案是昨天搭機從台北抵澎湖的40多歲女性，由於足跡相對單純，縣政府立即展開清消與疫調，盼疫情獲得控制。

澎湖今天出現首例確診案例，澎湖縣政府今天下午由縣府發言人陳其育與衛生局長蕭靜蓉、環保局長陳高樑等舉行首次視訊記者會。

陳其育表示，確診案例是40多歲女性，昨天與5名同事一同搭機從台北抵澎湖，到馬公青灣仙人掌公園場勘，其中4人當天返台，確診者足跡與旅宿都在公園內，晚間前往金鎖港飲食店用餐。

澎湖縣政府接獲三總確診通報後，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消，由於確診女子足跡相對單純，在中午完成清消與疫調工作，餐飲與旅宿業者也配合內部清消，暫停營業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於澎湖出現確診案例，尤其花火節施放期間，陳其育表示，預估來澎遊客40至60萬人，醫療量能目前還可因應，澎湖與三總2家區域醫院各有20間負壓隔離病房，中央也配撥口服等藥劑，縣內興仁檢疫所等處共有85間收容安置所，同時也規劃居家照護等配套措施。

蕭靜蓉表示，澎湖常住人口目前施打疫苗第1劑達89.13%，第2劑79.43%、第3劑56.79%，其中75歲以上長者，施打依序有69.2%至47.9%，明顯偏低，希望澎湖65歲以上長者儘速施打疫苗，確保自身安全。（編輯：郭諭儒）1110416

澎湖縣16日出現首例COVID-19確診個案，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消，由於個案足跡相對單純，中午時分已完成相關工作。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月16日
澎湖縣16日出現首例COVID-19確診個案，衛生局與環保局等全力展開疫調與清消，由於個案足跡相對單純，中午時分已完成相關工作。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載