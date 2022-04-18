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「阿拉伯」花10年追逐夢想 打造嘉義竹崎粉紅村

2022/4/18 11:14（4/18 11:31 更新）
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嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘綽號「阿拉伯」，發想把故鄉竹崎打造成「粉紅色」，在竹崎公園、166縣道、義隆村（圖）等地區自費種植3000多株會開粉紅花朵的花旗木，耗資新台幣千萬元歷經10年努力夢想成真。中央社記者蔡智明攝 111年4月18日
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘綽號「阿拉伯」，發想把故鄉竹崎打造成「粉紅色」，在竹崎公園、166縣道、義隆村（圖）等地區自費種植3000多株會開粉紅花朵的花旗木，耗資新台幣千萬元歷經10年努力夢想成真。中央社記者蔡智明攝 111年4月18日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）葉志紘綽號「阿拉伯」2012年發想把故鄉竹崎打造成「粉紅色」，2014年開始在竹崎公園、166縣道、義隆村等地區自費種植3000多株會開粉紅花朵的花旗木，耗資千萬元歷經10年努力夢想成真。

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘成立的「阿拉伯的粉紅村」近日爆紅，4月9日開幕以來，已經超過5000人到此一遊，欣賞花旗木開花。

葉志紘告訴中央社記者，10幾年前他在南投集集工作，見到集集車站一帶假日都是人潮，竹崎車站相對冷清，他認為竹崎有一天也能成為觀光勝地，但必須創造特色，發想把他最喜愛的花旗木（俗稱泰國櫻花）帶回故鄉廣為種植。

2012年他開始購買大量的花旗木苗種在南投，從2014年起取得鄉公所的同意，自費在義隆村、竹崎公園、嘉118線、166縣道沿途移植花旗木，前後種了3200多株，至今約有2000株存活。

「4月清明節前後30天，是花旗木開的最盛時期」，葉志紘說，去年此時乾旱竹崎的花旗木爆開，很多人到竹崎賞花，才讓他10年前的夢想有了回饋，為了圓夢前後花費超過新台幣千萬元。

今年葉志紘在自家的山坡成立「阿拉伯的粉紅村」，5公頃的山坡地上種了300多株9年樹齡的花旗木。目的是讓竹崎多一個景點，吸引更多人來遊玩，

有「嘉義鐵孩子」之稱的藝術家賴銘傳，也提供了幾件不鏽鋼鐵器裝置藝術，裝點在林間增添光彩。

為何命名「阿拉伯的粉紅村」？葉志紘說，看他的外貌就知道，因為他長得像阿拉伯人，大家都叫他阿拉伯。 目前花正開，白天、夜晚賞花都適宜，歡迎大家來到竹崎的粉紅世界。（編輯：黃世雅）1110418

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘（右）綽號「阿拉伯」，在住處廣植花旗木近日盛開，4月9日成立「阿拉伯的粉紅村」，免費提供民眾日夜觀賞美景。中央社記者蔡智明攝 111年4月18日
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘（右）綽號「阿拉伯」，在住處廣植花旗木近日盛開，4月9日成立「阿拉伯的粉紅村」，免費提供民眾日夜觀賞美景。中央社記者蔡智明攝 111年4月18日
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘綽號「阿拉伯」，在自家的山坡成立「阿拉伯的粉紅村」，5公頃的山坡地上種了300多株9年樹齡的花旗木；目的是讓竹崎多一個景點，吸引更多人來遊玩，中央社記者蔡智明攝 111年4月18日
嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘綽號「阿拉伯」，在自家的山坡成立「阿拉伯的粉紅村」，5公頃的山坡地上種了300多株9年樹齡的花旗木；目的是讓竹崎多一個景點，吸引更多人來遊玩，中央社記者蔡智明攝 111年4月18日
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