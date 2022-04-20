新北市圖推居家照護讀想包 線上辦證宅配到府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市立圖書館20日表示，配合COVID-19確診者居家照護計畫，即日起推出「居家照護讀享包」，居家照護民眾可透過線上快速申辦借書證，享5大主題「讀享包」宅配到府服務，透過閱讀轉化心情並減輕不安壓力。（新北市立圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市立圖書館今天表示，配合COVID-19確診者居家照護計畫，推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，線上辦證、書籍宅配到府，讓市民除生活照護也閱讀好書，調整身心健康。

新北市立圖書館館長王錦華今天在市政會議以「圖書館不只是圖書館」專題報告，並公布今天起推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務。

他說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未平息期間，居家照護民眾可透過線上快速申請辦借書證，享有5大主題「讀享包」宅配到府服務，透過閱讀的心靈雞湯，轉化心情並減輕不安壓力。

王錦華表示，市圖因應疫情變化，推出各種多元安心閱讀服務，包括「新北E書房」一站式線上學習網站，免費提供數10萬冊電子書讓民眾無接觸借閱，去年6月上線迄今，總利用人次超過110萬人次。

新北市教育局長張明文說，網路近期流傳文章提及「所有確診者公共足跡，幾乎沒人去過書店、圖書館」，雖是茶餘飯後的話題，實際上，教育局與文化局都在各地與校園協力推動閱讀活動。

市圖分析，會利用圖書館的，以性別區分女性占6成、年齡區分30歲至49歲的青壯年占4成6、約4成是學生及上班族；到圖書館的民眾，7成是借書、看書，有3成是參加聚會等非閱讀活動。

新北市長侯友宜聽取報告後表示，圖書館不停蛻變，以智慧科技、亮麗空間及更多據點服務市民，閱讀是城市發展最重要的建設。

他說，新北市圖不只是閱讀、借書及自修的地方，同時也是終身學習、接觸新知、體驗科技的場所，還有社會關懷、照顧弱勢的功能。（編輯：戴光育）1110420