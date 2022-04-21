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澎湖新增3例確診 啟動居家照護機制

2022/4/21 17:54
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（中央社澎湖縣21日電）澎湖一連6天都有COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診案例，今天新增3名確診案例，症狀都屬輕症，其中1例收治在部澎專責病房，另一對確診夫妻則申請居家照護。

澎湖連6天都有確診案例，澎湖縣政府發布新聞稿表示，今天新增確診的3人，其中1人是遊客，為19日確診的旅行團同行者，原被匡列為居隔對象，20日晚間因輕微發燒、肌肉痛、喉嚨痛，經PCR檢驗為陽性，Ct值14，收治部澎專責病房，目前這個旅行團已有5人確診。

至於另2名確診者為一對夫婦，日前去高雄探親，17日自高返澎，今天清晨太太因喉嚨不舒服，由先生陪同至三總澎湖分院就醫，2人PCR採檢後確診，皆屬輕症，Ct值為14和15，都已施打2劑疫苗。

澎湖縣政府表示，這對夫妻申請確診者居家照護服務，小孩PCR檢驗則為陰性，將由婆婆（同住者）協助照顧，並同步匡列為居家隔離。

澎湖縣政府衛生局也展開疫調，環保局已針對夫妻曾到的城隍廟前燒肉飯店（外帶）、白灣景觀餐廳、跨海大橋等7處公共場域足跡，全面進行清消。

縣府指出，澎湖目前12例確診案例，匡列有141人，其中居家隔離有83人、自主健康管理58人。（編輯：謝雅竹）1110421

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