保護長者健康 宜蘭長青食堂改以送餐或取餐替代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣政府今天表示，有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，即日起全縣150處長青食堂、社區照顧關懷據點的餐飲服務停止共餐，改以送餐或取餐方式辦理。

縣府衛生局表示，縣內今天新增80名確診者，其中羅東晶園會館喜宴案新增9人，累積確診者達176人；另外，魚販家族群聚案新增3人，累計確診人數達11人，根據疫調，確診者曾到發生疫情的基隆市崁仔頂漁市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局指出，南澳鄉民近日因分別參加不同喜宴案，已有83人確診，縣府決定明天起至5月15日，每周三、五、日上午10時到下午1時，在當地金岳籃球場設置戶外篩檢站，民眾如有症狀或疑慮，請儘快接受篩檢。

另外，法務部矯正署宜蘭監獄傳有人確診。獄方今天澄清，是12日開會時，有1名當時參加會議的外賓在16日確診，副典獄長共5名幹部事後被匡列居家隔離，經過PCR採檢，目前都是陰性。（編輯：李亨山）1110421