新北居隔人數飆升逾2萬 籲以篩檢代替居隔

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新北市長侯友宜（前左）22日指出，自實施居家照護政策以來，新北無論居家照護與居家隔離人數都快速上升，本日公衛服務量就有2萬7000餘人，居隔的疫調、匡列作業已造成公務體系龐大壓力與負荷，也建議將確診者同住家人或親密接觸者，由居隔改為居家快篩加上自主健康管理。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月22日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北22日電）新北市府今天表示，居隔人數飆升逾2萬，建議將確診者同住家人或親密接觸者，由居隔改為居家快篩加上自主健康管理，以減少居隔人數、維持社會動能、確保醫療量能。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午舉行，由市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋主持，並公布新增1325本土病例、居家照護3165人，居家隔離列管2萬4421人。

侯友宜提出數據與圖表，顯示實施居家照護政策以來，無論居家照護與居家隔離人數都快速上升，今天的公共衛生服務量就有2萬7000餘人，居隔的疫調、匡列作業，已造成公務體系龐大壓力與負荷。

侯友宜建議，與確診者同住家人、與確診者親密接觸者，應改為「居家快篩加上自主健康管理」，以減少居隔人數、維持社會正常動能、確保醫院醫療量能。

確診者則透過分流機制，依症狀分別實施居家照護、集中檢疫中心照護、專責病房照護、加護病房照護。

衛生局解釋，這項照護分級管理的重大改變，才符合目前病毒傳播現況，也是參考國外作法，及「與病毒共存」的防疫政策；也就是說，醫療體系全心照護確診者，其他的接觸者都以居家快篩與自主健康管理，取代居家隔離政策。

侯友宜說，已多次向衛福部長陳時中建議要「快速轉型」以篩檢代替隔離的政策，讓醫療量能不受衝擊，讓公衛體系人員能應付自如。中央提出3階段轉型方式緩不濟急，無法適時將照護對象放在重點目標，新北難以承受龐大的居家隔離，將持續與中央溝通盼接受地方建議。

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侯友宜表示，新北市的確診個案最多、都市的密集度全國最高、人口最多，須提早作部署居家照護以減緩醫療量能壓力，全心照顧中重症及高風險族群。防疫上下一條心，應找到問題並解決，但很多權限在中央，地方指揮官有責任提報地方狀況，讓中央瞭解執行困境。

對於台北市將於下星期實施試辦線上學習，新北教育局副局長劉明超會中表示，因應校園疫情仍依照教育部的停課標準辦理，但授權學校因地制宜；學生有特殊時段與需求，會授權學校因應彈性調整。 （編輯：方沛清 ）1110422