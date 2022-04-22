高雄增113例 補習班多人染疫陳其邁籲改線上教學

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中央流行疫情指揮中心22日公布高雄新增117例COVID-19確診個案，高雄市長陳其邁（中）主持防疫記者會時說明，因其中有4例生活、工作都在外縣市，已轉外縣市個案。中央社記者曾以寧攝 111年4月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市政府今天宣布新增113人確診COVID-19，高雄市長陳其邁說，因補習班空間比學校密集，呼籲業者快打疫苗、同學上課戴好口罩，並建議改採線上教學。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增117例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，高雄市政府今天表示，因4例生活、工作都在外縣市，已轉外縣市個案。其餘113例中，有隔離期間陰轉陽22例、外縣市旅遊史25例、特定娛樂場所5例、密切接觸者61例。

其中，外縣市旅遊史以台北小巨蛋演唱會6例最多，其餘多曾接觸確診者、或是高風險場域足跡重疊；特定娛樂場所部分，有彩虹林小吃部匡列1對象隔離期間陰轉陽，羅馬帝國商務酒店2人是社區接觸染疫，另有168商務酒店1個案還在疫調中。

陳其邁在防疫記者會上表示，因補習班空間通常都比學校更加密集，近期高雄有幾個補習班發現不同班但同樓層、共用廁所同學互相傳染。呼籲補教業者盡快接種第3劑疫苗，老師、同學務必全程戴口罩，並建議各補習班改採線上課程學習。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，先前確診的案39923同時在三民區崇永文理補習班、普羅英語補習班上課，造成1所國小共4人感染，且分散在不同班級，原本以為是散發性疫情，經疫調確認是補習班傳染。近期也有補習班學生互相傳染，回到學校造成跨校感染情況。

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高市府今天公布的確診者足跡中也有多所補習班，包含冠南文理短期補習班、肯塔基美語鳳山直營校、華瑋文理補習班、崇永文理補習班、普羅英語補習班、恆昇文理短期補習班、布穀鳥外語短期補習班等。

對於高雄是否跟進雙北擬以篩檢代替隔離，陳其邁表示，從國外經驗來看，確診數快速上升、剛開始流行時，確診者的接觸者還是有必要隔離。但高雄中鋼、中油、台電、台船等國營企業都已有「工作泡泡」規劃，會以加強篩檢與其他防疫措施取代居家隔離，以確保關鍵基礎設施正常運作。（編輯：郭諭儒）1110422