金門新增2確診 女大生軍人染疫匡列30人居隔

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金門縣23日新增2名COVID-19確診者，縣長楊鎮浯（圖）表示，分別為金門大學學生和烈嶼服役官兵，2人已由部立金門醫院收治中。中央社記者黃慧敏攝 111年4月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣今天新增2名確診者，分別為金門大學女學生和烈嶼服役官兵，已匡列居家隔離者30人。縣府表示，目前在金門確診者累計13例，現有9人在金門醫院收治中，狀況穩定。

金門縣長楊鎮浯下午在記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況表示，金大1名女學生接種過1劑AZ疫苗，20日出現咳嗽、喉嚨痛及鼻塞等症狀，昨天到部立金門醫院就診確診；疫調發現，女大生在台家人22日確診，個案在18日有接觸史並在當天返金。

另名個案為30多歲男性，在烈嶼服役，已接種過3劑疫苗。陸軍金門防衛指揮部表示，這名官兵因在台女友22日確診，個案赴醫檢測PCR判定為陽性確診，隨即依國防部及地方衛生單位指導實施治療、隔離；所屬單位也配合衛生單位對密切接觸者實施隔離及篩檢，相關單位並同步進行消毒、疫調、分流、區隔管理等作業。

楊鎮浯表示，2名確診者已收治在部立金門醫院專責病房，已匡列居家隔離者30人，疫調仍持續進行中。根據掌握到的資訊，女大生在18日搭乘華信航空下午1時15分由松山往金門班機，相關足跡包括：全家便利商店（金門大學店、伯玉路店）、金門大學、尚有味燒烤、統一超商（金央、金大、金寧門市）、六扇門和大賀藥局。所屬學系25日至27日暫停實體課程，改採遠距教學，期間師生除密切接觸者外，都必須實施自我健康監測。

至於另名確診軍人足跡，楊鎮浯指出，除了金門本島足跡包括屏東文康中心、中壢牛肉麵外，烈嶼部分都在營區，目前營區人員只進不出。部分匡列居家隔離者，因工作性質特殊，已在營區內隔離。

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金門縣衛生局指出，目前在金門確診者累計13例，楊鎮浯表示，收治在金門醫院的9名確診個案都屬輕症，狀況穩定。居家隔離者共173人，經PCR檢驗都為陰性。

因應疫情日益嚴峻，楊鎮浯表示，金門縣已提升住宿式長照機構相關探視規範，訪客都應完成疫苗第3劑接種，且應出具訪視前3天內篩檢陰性證明。他並表示，現階段仍是以將疫情影響控制在第2圈（即確診者的密切接觸者）為目標；再次鼓勵民眾儘速完整接種疫苗，減少重症發生。（編輯：謝雅竹）1110423