台中增150確診 4/25起醫院、住宿型長照暫停探視

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市今天新增COVID-19本土確診個案150例，市長盧秀燕表示，中市連日新增個案都破百例，為加嚴防疫，25日起台中市境內醫院、住宿型長照機構暫停探視，籲請民眾配合。

盧秀燕下午主持台中市疫情指揮中心記者會，會中公布新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案150例，依感染源分類，密切接觸者63人，調查中87人。

盧秀燕表示，考量台中是全台第2大城市，近期新增確診個案數都超過百例，為加嚴防疫，明天起台中市境內醫院、住宿型長照機構暫停探視，除例外情形籲請民眾配合。

針對居家照護統計，盧秀燕說，截至中午為止，已有429人進行評估，其中有268人已收案居家照護，92人評估中，69人未符合收案條件。至於負壓隔離病房運用情況，病床數共296床，其中已使用數為96床（32.43%），還可使用數為200床（67.57%）。

指標群聚案方面，台中市衛生局長曾梓展表示，包括后里某幼兒園新增6例，累計11例；梧棲童綜合醫院新增1例，累計3名醫護人員確診；中國附醫群聚案新增2例，累計9名醫事人員確診。

雖然中央已調整各縣市防疫工作的優先順序，不需再調查相關足跡動態，直接匡列同住者、共餐者等，但盧秀燕指出，市府還是有做足跡調查，也注意到民眾的聲音，從今天起台中繼續公布「熱點足跡」。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬在會中表示，台中在相關單位努力下，過去案例都偏低，雙北感染數量也是台中10倍之多，顯示台中在防疫上的努力，且台中目前Rt值僅1點多，請民眾不要太過擔心。

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對於中國附醫有2名護理人員確診，黃高彬說，2例都是昨天有輕微症狀，目前研判是往來外縣市途中感染的可能性較大，目前所有案例都是在院外發生感染，並無院內感染情形。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫指出，童綜合目前有3名醫護人員確診，年齡約30多至40多歲，均已打3劑疫苗，且都是輕症，正進行居家照護中，相關接觸者篩檢332人均為陰性，醫院相關空間也進行嚴格清消，病人均無受影響，請民眾安心。（編輯：管中維）1110424