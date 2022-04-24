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顏清標連任鎮瀾宮董事長 聲明不再參與選舉及政黨事務

2022/4/24 11:51（4/24 12:21 更新）
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大甲鎮瀾宮24日召開第12屆信徒代表大會後改選董事長，顏清標（前中）以最高票獲選董事後再獲支持連任董事長，他隨後發表聲明，今後將不再參與任何選舉，以及政黨事務和活動，即使是親人也只會協助服務地方鄉親非政治性工作。中央社記者郝雪卿攝 111年4月24日
大甲鎮瀾宮24日召開第12屆信徒代表大會後改選董事長，顏清標（前中）以最高票獲選董事後再獲支持連任董事長，他隨後發表聲明，今後將不再參與任何選舉，以及政黨事務和活動，即使是親人也只會協助服務地方鄉親非政治性工作。中央社記者郝雪卿攝 111年4月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）大甲鎮瀾宮今天召開第12屆信徒代表大會後改選董事長，顏清標以最高票獲選董事後再獲支持連任董事長，他隨後發表聲明，今後不再參與任何選舉，以及政黨事務和活動。

大甲鎮瀾宮上午天召開第12屆信徒代表大會，在選出董監事後，並接著改選董事長及副董事長，會場不開放媒體進入，入口管制森嚴，在完成改選後，廟方才公布改選結果。

根據廟方提供的資料，鎮瀾宮信徒代表共116人，這次董事候選人19人，要選出14人，信徒代表以無記名限制連記法，每人7票，採各區保障名額制，分別選任之。監事候選人8人，要選出5人，並由當選人決議召開財團法人台中市大甲鎮瀾宮第12屆臨時董監事會，改選董事長及副董事長等職務。

在董事選舉中，共有19人參選，投票結果，尋求連任的顏清標以106票最高票當選董事，次高票則是尋求連任的副董事長鄭銘坤的66票。兩人最後也順利連任董事長與副董事長。

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顏清標連任董事長後發表書面聲明指出，為避免部分人士不必要的誤解，並全心專注奉獻實現媽祖庇佑弱勢、貧困者的無邊愛心，他身為鎮瀾宮終身義工，從今天開始，將不再參與任何選舉，以及政黨事務和活動，即使是他的親人，也只會協助服務地方鄉親非政治性工作。

顏清標表示，自民國88年擔任鎮瀾宮董事長以來，他秉持媽祖的慈悲心與大愛精神，始終堅信鎮瀾宮是屬於全體信眾及台灣社會的，沒有黨派之分，沒有人心的隔閡，只有人與人之間的相互關懷憐憫扶持。他身為鎮瀾宮終身義工，藉由今天這個公開場合，在媽祖婆面前敬謹承諾，將盡一切所能，實踐以上誓言，也請各方明鑒。（編輯：陳清芳）1110424

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