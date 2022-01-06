顏莉敏及11名里長高呼 捷運藍線正英站因民意設置

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台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，台中市議會副議長顏莉敏（紫衣）及11名里長6日強調正英站因民意設置，不要因選舉操作而受影響。中央社記者趙麗妍攝 111年1月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論。台中市議會副議長顏莉敏及11名里長今天共同強調正英站因民意設置，也爭取坪頂站納入規劃，拒絕選舉操作影響綜合規劃。

台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，前台中市長林佳龍日前指出，正英站附近有超過50筆是國民黨籍台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族的土地，且路線變更「可能涉及到官商勾結、權錢交易」，呼籲司法單位積極調查。

顏寬恒今天在沙鹿競選總部接受媒體聯訪表示，林佳龍擔任4年台中市長，正英站、坪頂站都沒有評估，但這兩站是地方里民、不分黨籍的民代要求設立，經過多次公聽會做成決議，正英站為「新設」非「轉移」。

顏莉敏、國民黨台中市議員林孟令和11名里長今天來到台灣大道、正英路口，高呼「2站都重要」，強調正英站因民意設置，不要因選舉操作而受影響。

多名里長表示，台灣大道、正英路口是沙鹿區埔子里、三鹿里、六路里、南勢里及龍井區龍泉里、龍崗里、山腳里等區域超過2萬人口的重要道路，設站有一定程度需求。

顏莉敏指出，林佳龍在市長內任未將坪頂站、正英站列入規劃，而規劃了南勢坑站，但南勢坑站的方圓500公尺內根本沒有住人，本來要設物流園區，但計畫已取消，所以，台中市政府順應民意，將正英站納入規劃。

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顏莉敏表示，民國110年3月她參加公聽會，請交通局將坪頂站納入規劃，因此正英、坪頂兩站她都有爭取，那來的「2選1」。她反問林佳龍，如果坪頂、正英站這麼重要，為何在市長、部長任內未納入規劃。

林孟令提到，107年，行政院核定的捷運藍線可行性研究書裡並沒有規劃坪頂站和正英站，市長盧秀燕上任後，里民連署和里長共同建議，同時爭取正英站及坪頂站設立，都是盧秀燕任內才提出的綜合規劃。（編輯：陳仁華）1110106