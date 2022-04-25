桃市府攜手富邦金控植樹 打造濱海綠色廊道

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天前往大園區許厝港濕地，出席桃園市府與富邦金控植樹合作宣示活動，雙方將以許厝港濕地為示範場域，共同栽種台灣原生濱海植物1萬6800棵，打造完整生態圈。

鄭文燦與與富邦金控總經理韓蔚廷代表桃園市政府與富邦金控簽署「濱海綠色廊道植樹合作備忘錄」，並共同種植瓊崖海棠；鄭文燦致詞表示，將沿台15線以西，以許厝港濕地為示範場域，種植1萬6800棵樹，除以多種類、多層次密植混合方式，也選擇抗鹽、抗旱、抗風樹種，形成生態複層林，攜手打造濱海綠色生態走廊。

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鄭文燦說，富邦金控去年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，5年目標種植10萬棵樹，桃園市也響應成為7個合作城市之一；植樹計畫也與國內四大馬拉松賽事結合，當跑者跑程滿40公里就可認養1棵樹，富邦目前已在全台種下6萬棵樹。

鄭文燦指出，許厝港濕地總面積約961公頃，在桃園升格後，市府積極爭取將許厝港濕地劃設為國家級重要濕地，目前許厝港濕地擁有黑面琵鷺以及二級保育類動物小燕鷗等超過200種鳥類，市府目前也推動許厝港自行車景觀大橋興建工程，並規劃在內海國小周邊設置低碳轉運站，平衡當地生態旅遊與生態教育工作。（編輯：陳仁華）1110425