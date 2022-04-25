青草湖國小建首座活動中心 讓孩子安心運動

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新竹市青草湖國小將新建校內首座活動中心，25日舉辦動土典禮，副市長沈慧虹（右2）表示，為了讓孩子有更好的運動學習空間，將建設2層樓多功能活動中心，有室內籃球場、羽球場等。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）青草湖國小將新建校內首座活動中心，副市長沈慧虹今天表示，青草湖國小長期缺乏室內運動空間，未來將建設2層樓多功能活動中心，有室內籃球場、羽球場等，讓孩子安心運動。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，青草湖國小民國95年創校，推動食農教育、探索青草湖與客雅溪在地環境、遊學課程等多項特色課程，不過，卻長年沒有活動中心可用。

這次，以美學導入活動中心設計，打造室內籃球場、羽球場、舞台等，以半戶外空間延伸室內外活動，設置希望草原並以運動場鄰接操場，減少對既有校舍的景觀視覺阻擋。今天舉行青草湖國小活動中心動土典禮。

沈慧虹出席表示，青草湖國小是一個自然的學校，老師們帶孩子划獨木舟，從客雅溪一路到青草湖，也帶孩子在校內自己種植、收割稻米，這樣的種子讓學生自然而然愛護土地。而活動中心預計在112年完工，讓孩子有更好的運動學習空間。

青草湖國小校長許慶恭說，未來，活動中心完工後，將解決下雨天體育課的教學問題，真的對學校幫助非常大。

教育處表示，青草湖國小校園環境陸續改善，包括冷氣裝設、增班設備等，這次再投入新建活動中心，盼帶給學生嶄新的校園體驗，也提供社區居民優質的共享運動空間。（編輯：黃世雅）1110425