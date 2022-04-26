澎湖縣府規劃防疫專機疏運 維持安置所量能

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國內COVID-19疫情升溫，確診人數暴增，為維持安置所的收留量能，澎湖縣長賴峰偉26日表示，縣府將啟動「防疫專機」來協助。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月26日

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（中央社澎湖縣26日電）國內疫情升溫，澎湖縣政府今天表示，未來到澎湖旅遊被匡列為「密切接觸者」的遊客，經篩檢陰性者，將安排「防疫專機」返台，遊客須負擔包機來回機票，以紓緩澎湖安置所量能。

澎湖縣政府發布新聞表示，縣府與中央流行疫情指揮中心、民航局、華信、立榮等航空取得共識，未來被匡列為「密切接觸者」的遊客，經篩檢陰性者，將安排「防疫專機」返台，遊客須負擔包機來回機票。

縣府發言人陳其育表示，縣長賴峰偉與衛福部長陳時中等人昨天在舉行防疫視訊會議中，討論啟動「防疫專機」的構想，讓被匡列隔離的遊客能返回本島住處，有效解決觀光旺季中遊客安置問題。

澎湖縣政府指出，澎湖目前收留確診者的「密切接觸者」場所有110房，最大收留以2人1室可達220人，為維持安置所的收留量能，縣府將啟動「防疫專機」來協助。

縣府指出，「防疫專機」為包機形式，不會與一般旅客同機，並採使用者付費，遊客須全額負擔包機來回機票，若未客滿則由縣府補貼差額，如需啟動防疫專機，由縣府旅遊處來聯繫航空公司，約需1個工作天即可啟動。

縣府表示，在動線規劃上，縣府將調度「防疫公車」載送居隔旅客至澎湖機場，並與一般遊客分流安檢，初步規劃「澎湖-松山」、「澎湖-高雄」兩航線，包機時段為離峰時間，飛機航程中不提供飲食。

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縣府強調，縣府將事先調查被匡列居隔的遊客抵達松山、高雄機場後，由同住家人、親友或防疫計程車接送，並派員確認旅客返家的交通工具符合防疫規定。此外，將通知當地縣市政府追蹤納管返回住處的旅客，確實完成「3+4」的居家隔離規定。

縣府指出，配合「3+4」居隔新制，被匡列的旅客如果在澎湖完成3天隔離，並經篩檢陰性，則可自行購機票、船票返回台灣，無須搭乘「防疫專機」。（編輯：謝雅竹）1110426