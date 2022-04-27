新北居家照護人數已逾9千人 預估4/28破萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜（前左）27日出席防疫會疫後，與團隊討論因應做法，他強調，疫情千變萬化需小心翼翼；新的「3+4」居家隔離天數不是趴趴走，7日內非必要仍不要外出。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府今天表示，預估28日的居家照護人數應會破萬，現階段快篩試劑數量足夠，但疫情千變萬化需小心翼翼；新的「3+4」居家隔離天數不是趴趴走，7日內非必要仍不要外出。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天上午舉行，民政局長柯慶忠報告，今天的居家照護人數已經達到9458人。

市長侯友宜表示，新北市實施居家照護啟動至今，剛好2星期，居家照護人數就急速升高，預估明天的居家照護人數應該會破萬；幸虧新北事先啟動居家照護及早轉型，否則醫療量能無法負荷。

侯友宜說，依照傳染病防治法，居家隔離政策都是中央的權責，已向中央反映並提報居家隔離轉型計畫，尊重並靜待中央討論後能儘快核定，由新北市先行試辦以篩代隔。他說，目前配合中央的「3+4」隔離政策，並簡化相關流程，以免已解隔卻尚未收到隔離通知書。

侯友宜接受聯訪表示，新北市早在半個月前已訂購130萬劑快篩試劑，昨天又訂購10萬劑，全數達到140萬劑，廠商會陸續交貨；加上新北向中央爭取的撥補數量，現階段的快篩試劑足以因應居隔與解除隔離所需，並以多元方式發放快篩試劑。

侯友宜說，要充分做好防疫大海嘯前的準備，疫苗第3劑的施打涵蓋率已經有60%，全力衝刺符合施打資格者是當前重要事項。另外，基本自我防疫、保持環境通風與清潔消毒是避免染疫根本事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局長陳潤秋表示，英國預計5月1日起，確診者不再強制隔離，改採自願制，室內購物也免戴口罩。韓國於4月25日解除電影院、高鐵、飛機等密閉室內的飲食禁令。

陳潤秋說，新的隔離政策「3+4」天，不是讓人趴趴走，是3天在家居家隔離，後4天給予自主防疫，讓民眾在篩檢陰性後，在自我防護下處理必要性事項，如果非必要仍應在家裡自主防疫，不要外出。（編輯：李錫璋 ）1110427

新北市民政局長柯慶忠（後）27日表示，新北居家照護人數已經達到9458人，預估28日應會破萬。圖為市長侯友宜（前）出席防疫會議，柯慶忠持數據圖表陪同說明。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月27日