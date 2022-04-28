曾與確診副議長餐敘 徐耀昌及9縣府官員PCR陰性

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣議會副議長李文斌今天確診，縣長徐耀昌及9名縣府主管昨天曾與他餐敘，緊急匡列採檢PCR；晚間採檢報告出爐，全數呈陰性，但仍需進行3+4居家隔離自主防疫。

李文斌的1名隨行秘書及副議長辦公室人員在昨天、今天相繼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），李文斌上午緊急赴醫院採檢PCR也呈陽性確診，由於他與縣長徐耀昌及多名縣府主管昨天曾一同餐敘，包括徐耀昌在內等10名縣府官員下午均接受PCR採檢，晚間報告出爐，皆為陰性，但因遭匡列為密切接觸者，仍須進行居家隔離。

苗栗縣政府發布訊息指出，縣長徐耀昌及部分一級局處首長因接觸確診者，今起居家隔離，期間縣府相關行政事務除由副縣長、秘書長以及部分副局處首長代理外，會採視訊方式輔助，一切縣政運作正常。

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此外，目前正值苗栗縣議會定期大會期間，有關職場風險部分，議會秘書長林來居表示，副議長李文斌這兩天進入議會時間並不長，確診秘書多半都在副議長辦公室內，但為求謹慎，仍通知所有職員及議員全數採檢PCR，議長鍾東錦採檢結果也是陰性。

林來居說，已排定的議程暫時不會改變，但會加強人流管控，例如各局處工作報告，只要求重要主管到場，至於總質詢部分，可能比照去年疫情較嚴峻時，採事先調查議員質詢議題，指定相關局處代表答詢，以減少人員聚集接觸，相關防疫作為會持續滾動檢討。（編輯：李亨山）1110428