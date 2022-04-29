加強清消防疫情 花蓮市增17處次氯酸水取用據點

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花蓮市公所即日起設置17處次氯酸水取用據點，提供民眾用於居家環境消毒，市長魏嘉賢29日表示，感謝中華紙漿公司提供次氯酸水原液，民眾只需自備容器前往領取，開放時間為即日起上午8時至下午5時30分，暫定服務至5月底，視疫情狀況延長。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年4月29日

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）COVID-19確診數增多，花蓮市公所即日起設置17處次氯酸水取用據點，提供民眾用於居家環境消毒，花蓮市長魏嘉賢說，對預防COVID-19、腸病毒都有用。

花蓮市長魏嘉賢今天接受媒體聯訪指出，花蓮各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數不斷上升，除了加強清消公共區域外，也鼓勵民眾做好自家防護。

魏嘉賢說，感謝中華紙漿公司再度提供次氯酸水原液，經稀釋後分配給17處社區據點或廟宇，免費提供民眾領取，需自備容器領取，開放時間為即日起上午8時至下午5時30分，暫定服務至5月底，視疫情狀況延長。

魏嘉賢表示，次氯酸水可用於地板清潔、擦拭門把桌椅及小朋友遊具擦拭等，可以預防COVID-19，對腸病毒感染也非常有效，另外，次氯酸水不能飲用，家長要避免小朋友誤飲。

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花蓮市公所發布新聞資料指出，可取用次氯酸水據點包括主力里（榮正街186巷18號）、主商里（舊鐵道）、民族里（里長家）、民勤里辦公室、民意里辦公室、白燈塔公園、民權里辦公室、國強里（里長家）、國盛里（里長家）、國富里辦公室、國福里（花海前土地公廟）、北濱街天公廟。

花蓮市公所指出，花蓮聖修宮、城隍廟、主農里（花蓮市長春街30號門口）、國裕里（花蓮市裕民路27號對面）、國興里辦公室等5處等裝水容器備妥後，陸續開放領取。（編輯：黃世雅）1110429