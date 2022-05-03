北市開齋節活動5/8登場 入管制區須打2劑疫苗

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）為慶祝穆斯林重要節日開齋節，台北市觀傳局將在8日舉辦歡慶活動，圍設音樂舞台及草地電影院2處管制區，民眾須出示2劑疫苗接種證明才能入場，並全程戴口罩、禁飲食。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，2022台北開齋節歡慶活動將在8日上午10時至下午5時30分於大安森林公園登場，將有超過20個販售穆斯林日常生活用品的清真攤位市集，還有3項沉浸式文化體驗活動，以及2場次草地電影院。

觀傳局指出，當天還會發送限量紀念品，只要在下午1時30分前抵達地點排隊領取號碼牌，並配合出示疫苗接種紀錄，就可以領取市長柯文哲親自發送的清真寺造型悠遊卡，共200張發完為止，另填寫活動問卷可以獲得開齋節防護口罩1組。

觀傳局提醒，活動將在音樂舞台及草地電影院圍設2處管制區，進入須出示接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗紀錄證明，且全程強制佩戴口罩、禁止飲食，並落實體溫量測及手部消毒等措施。

觀傳局表示，活動將設置2處服務台、醫護站，皆備有酒精、消毒液及額溫槍供民眾使用，所有流動廁所備有肥皂及洗手設備，並增設供水站讓民眾清潔。（編輯：李錫璋）1110503