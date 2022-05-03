北市醫院剩500多床 每天新增約百名確診者須住院

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市副市長黃珊珊表示，北市每天約新增百名須住院的COVID-19確診者，而現在空床還有500多床，所以北市每天緊盯住院人數、確診人數、下轉率等，盼保留醫院量能。

黃珊珊下午視察聯合醫院忠孝院區，接受媒體聯訪時被問及北市醫療量能，她指出，北市各醫院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專責病床總數已來到1600多床，目前有1000多人住院，空床還有約500床，不過北市目前每天約新增百人須住院。

黃珊珊表示，在專責防疫旅館方面則還有約800至900個空床，希望周轉率高一點，將醫院量能保留給中重症患者，因此北市緊盯確診人數、住院人數、下轉率等，是未來這一週最重要的。

媒體提問台北市警察局南港分局偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，黃珊珊表示，北市所有公務人員的快篩劑市府會負責購買，今天已訂購2萬多劑，有需求的單位都可透過人事處申請，這種叫同仁不要篩檢的行為不對。（編輯：陳仁華）1110503