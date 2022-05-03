更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 地方
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情15/211

北市醫院剩500多床 每天新增約百名確診者須住院

2022/5/3 17:32（5/3 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市副市長黃珊珊表示，北市每天約新增百名須住院的COVID-19確診者，而現在空床還有500多床，所以北市每天緊盯住院人數、確診人數、下轉率等，盼保留醫院量能。

黃珊珊下午視察聯合醫院忠孝院區，接受媒體聯訪時被問及北市醫療量能，她指出，北市各醫院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專責病床總數已來到1600多床，目前有1000多人住院，空床還有約500床，不過北市目前每天約新增百人須住院。

黃珊珊表示，在專責防疫旅館方面則還有約800至900個空床，希望周轉率高一點，將醫院量能保留給中重症患者，因此北市緊盯確診人數、住院人數、下轉率等，是未來這一週最重要的。

媒體提問台北市警察局南港分局偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，黃珊珊表示，北市所有公務人員的快篩劑市府會負責購買，今天已訂購2萬多劑，有需求的單位都可透過人事處申請，這種叫同仁不要篩檢的行為不對。（編輯：陳仁華）1110503

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀