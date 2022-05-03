竹縣推公幼、非營利設2歲專班 平價教保減輕家長負擔

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣公立幼兒園、非營利幼兒園一般生入學的網路報名明天開跑，新竹縣長楊文科今天表示，教育局持續增設2歲專班，也以平價教保服務，減輕家長負擔。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，目前具有2歲專班的公立幼兒園、非營利幼兒園，包含竹北市的新港國小附幼、豐田國小附幼各招收8人，嘉豐非營利幼兒園則招生32人。尖石鄉的石磊國小附幼招生15人。

還有，寶山鄉的雙溪國小附幼、橫山鄉的大肚國小附幼、竹東鎮的員崠國小附幼、湖口鄉華興國小附幼、芎林鄉芎林國小附幼則各招生8人，竹東非營利幼兒園、峨眉鄉立幼兒園、新豐鄉的聚集德非營利幼兒園則各招生16人。

教育局長楊郡慈表示，為滿足竹縣幼兒園就讀需求，會針對2歲教保服務比例較低的鄉鎮市，規劃2歲專班，並逐年提高國小附設幼兒園設置2歲專班的比例。

教育局表示，新竹縣目前13鄉鎮市中共有9鄉鎮市的公幼、非營利設有2歲專班，數量達12班、可提供151個名額，考量偏鄉需求，教育局持續推動2歲專班設置，以平價教保服務，照顧更多幼生。（編輯：黃世雅）1110503