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竹縣修訂指引 教師可採線上教學、混成教學

2022/5/4 15:22（5/4 16:21 更新）
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新竹縣政府教育局提供學校新修訂的「因應COVID-19課室建議模式參考指引」，鼓勵教師在疫情期間能依課程需求進行線上教學，可採同步、非同步模式，或是混成教學（實體、非實體授課可一起進行）的方式授課。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月4日
新竹縣政府教育局提供學校新修訂的「因應COVID-19課室建議模式參考指引」，鼓勵教師在疫情期間能依課程需求進行線上教學，可採同步、非同步模式，或是混成教學（實體、非實體授課可一起進行）的方式授課。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）不少學校因疫情停班、課，新竹縣府提供學校新修訂的COVID-19課室建議模式參考指引，教師能以線上教學，含同步、非同步模式，或混成教學等方式，學生在家停課不停學。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分學校、班級暫停實體授課，教育局提供學校新修訂的「因應COVID-19課室建議模式參考指引」，鼓勵教師疫情間，能依課程需求，以線上教學。

縣府指出，線上教學可分為同步或非同步模式，或是採取混成教學（意即實體、非實體授課可一起進行）的方式授課。

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新竹縣政府教育局指出，已建置「新竹縣遠距教學資源網」，內容規畫為幼兒園至9年級學生使用的課程影片，也蒐集各種數位學習資源，協助教師備課，並提供學生自主學習的管道，希望學生在居家期間，也能持續進修、充實自我。

縣府表示，在暫停實體授課期間，為維持親師間的溝通，家長和教師能透過School+的APP中「電子聯絡簿」，建立親師溝通管道，學校也可透過「公告推播」功能，即時傳遞重要訊息給家長，讓親師溝通不斷線。（編輯：李錫璋）1110504

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