母親節將屆 雲林縣府規劃返鄉專車半價優惠

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）母親節將屆，雲林縣政府從6日起到8日規劃台北、雲林返鄉專車，單程只要105元，幫忙北部就學的雲林縣學子省荷包，又可在重要日子與家人團聚，消息一出，正反評價兩極。

縣長張麗善今天在臉書（Facebook）貼文，「五一勞動節連假，許多民眾返鄉受到影響，所以許多鄉親反映，希望緊接而來的母親節，能夠協助在大台北地區的遊子回家陪媽媽吃飯。」

有網友稱讚返鄉專車政策真貼心，但也有網友認為，防疫優先，現在不宜城市移動，為了家鄉的老人家，不是該鼓勵年輕人非必要不要返鄉嗎？

工務處長汪令堯說明，返鄉專車的防疫標準遵照中央的辦法執行，上車前量測體溫、全程配戴口罩，且專車皆有安排清消，請民眾放心。

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汪令堯說，縣府往年在春節和連續假期安排高鐵雲林站免費接駁車，根據府內調查資料顯示，超過半數雲林學子在大台北地區就讀，今年母親節新增台北、雲林返鄉專車。

雲林縣府不僅安排車輛，更協助負擔50%的票價，學生單程車票僅需新台幣105元。台北發車班次分別為6日晚間7時和7日上午9時，雲林回程班次為8日下午5時和晚間7時，每班次有80名名額，登記時間即起到明天下午3時止。相關訊息可上張麗善的臉書查閱。（編輯：陳仁華）1110504