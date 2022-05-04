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彰化收到9920盒抗病毒藥物 針對高風險族群使用

2022/5/4 17:18
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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣衛生局今天指出，已陸續收到中央配送的9920盒COVID-19抗病毒藥物，將把藥物發給12家專責醫院及2家核心藥局，也提醒醫療團隊針對高風險族群使用藥物。

彰化縣政府發布新聞指出，彰化縣今天新增312例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，確診個案以青壯年族群最多，而彰化縣居家照護從4月17日起至昨日止，累計收案數為1357件，結案數為110件。

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彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，為了落實重症清零、輕症控管原則，及時使用抗病毒藥物很重要，衛生局已陸續收到中央配送的9920盒抗病毒藥物，將把藥物發給12家專責醫院及2家核心藥局。

葉彥伯指出，由於縣內65歲以上長者確診個案，抗病毒藥物使用率未達2成，衛生局建議各專責醫院醫療團隊，加強評估住院高風險個案使用抗病毒藥物，早期治療，再辦理出院下轉居家照護團隊。（編輯：郭諭儒）1110504

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