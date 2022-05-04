竹縣頎邦科技外籍移工群聚案 223人確診

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新竹縣政府4日表示，日前接獲頎邦科技出現外籍移工群聚事件，衛生局派員前往位於竹北的移工宿舍，針對全部799人採檢，共223人確診（列入新竹縣4日確診者中），包含宿舍園區A區頎邦移工221人和B區仲介公司移工2人。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣今天新增542例確診，其中，223人為頎邦科技的外籍移工群聚案，縣府指出，目前正疫調中，並協調業者環境消毒。

新竹縣政府晚間發布新聞資料指出，新竹縣今天新增542例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，均為輕症和無症狀，無症狀351人。竹縣目前居家隔離人數為382人，居家照護人數為921人。

縣府表示，日前接獲頎邦科技出現外籍移工群聚事件，有部分移工身體不適，衛生局前往竹北市麻園的移工宿舍，對全數799人PCR採檢，共有223人確診（列入新竹縣4日確診者中），包含宿舍園區A區頎邦移工221人和B區仲介公司移工2人。

縣府表示，若民眾有呼吸道症狀自覺有風險，也可至公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師評估就診發放。（編輯：李錫璋）1110504