台東養護機構群聚累計70名確診 醫療能量尚足夠

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣今天有152名確診，連續3天超過百人，其中老人養護機構群聚累計70名確診，目前醫療量能足夠。

台東縣政府衛生局長黃明恩下午召開台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。他表示，台東縣今天新增152名確診者，121名戶籍或居住地在台東、31名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲至81歲不等，其中有66例為確診者密切接觸者、社區感染50例及外縣市足跡5名。全縣目前累計居隔共4782名，1573名仍隔離中。

某老人養護機構群聚事件，今天再新增7名確診，累計共70名確診（工作人員15名、住民55名），其餘有27名工作人員因已下班在家接則安排在家居隔。目前仍有9名住民因有發燒及血氧偏低情形，仍住院治療中。昨日經醫院評估後42名確診住民已進行COVID-19抗病毒藥物使用，縣政府也將安排接觸者及其他人非確診人員PCR採檢並持續協助該機構。

衛生局及社會處也已督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

黃明恩表示，目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有25.8%（147床已收治38床），收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為59%（120床已收治71床），居家照護的部分累計有488名，已解除92名，仍有396名管理中。

黃明恩呼籲，確診者於家中執行「居家照護」或於「加強型集中檢疫所」皆須滿1日才可外出，並且進行7日自主健康管理，禁止聚餐、聚會等。

另外針對確診個案密切接觸者執行居家隔離3+4（3日居家隔離+4日自主防疫）期間，自主防疫期務必嚴格落實防疫措施：一、快篩陰性才可外出採買必需品但須全程配戴口罩。二、如果未出門可不做快篩，但出現症狀仍要作快篩。三、禁止餐廳內用餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。四、不到校上課，但可「正常上班」。（編輯：黃世雅）1110505