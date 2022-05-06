更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澄清湖全台最大生態迷宮 獲景觀類建築園冶獎

2022/5/6 11:35（5/6 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造全台最大生態迷宮花園，獲2022年公共建築景觀類建築園冶獎。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月6日
為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造全台最大生態迷宮花園，獲2022年公共建築景觀類建築園冶獎。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造全台最大生態迷宮花園，設有親子闖關設施，不但是親子旅遊首選，今年更獲公共建築景觀類建築園冶獎肯定。

高雄市觀光局長周玲妏表示，澄清湖自開放以來已有60多年歷史，近年觀光局與自來水公司合作，提供市民免費遊澄清湖，並改善老舊設施，整建澄清湖生態廊道。「迷宮花園」獲2022年「景觀類建築園冶獎」，是對市府的肯定。

高市府今天發布新聞稿指出，「迷宮花園」過去為騎馬場，閒置改造工程去年完工，提供市民親子互動空間，吸引不少年輕族群和家庭親子造訪讓小孩子「放電」，延續高雄人在澄清湖畔玩耍的童年回憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

生態迷宮花園有4大特色，包括以樹蘭及黃金露花打造的造型綠籬，從上空鳥瞰為一對鴛鴦心心相印的造型；以電影「魔戒」為發想的「哈比屋」，夢幻場景不用出國就可體驗；還有以120公分高的巨型涵管組成的五彩繽紛涵管迷宮，讓孩子變身「瑪利歐」在涵管中自由探索；並有廣闊綠地空間，休憩用餐之際又可接近大自然，讓孩子在溜滑梯及草皮上盡情放電。

觀光局表示，未來持續澄清湖園內的環境營造，提供民眾更舒適友善的休憩旅遊環境，也會串接好玩卡套裝遊程，整合鄰近食宿遊購行等觀光元素與資源，讓澄清湖的美、高雄的美給更多人看見。（編輯：郭諭儒）1110506

為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造以電影「魔戒」為發想的「哈比屋」，夢幻場景不用出國就可體驗。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月6日
為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造以電影「魔戒」為發想的「哈比屋」，夢幻場景不用出國就可體驗。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族