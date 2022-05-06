澄清湖全台最大生態迷宮 獲景觀類建築園冶獎

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為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造全台最大生態迷宮花園，獲2022年公共建築景觀類建築園冶獎。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）為打造親子旅遊環境，高雄市政府觀光局在澄清湖畔打造全台最大生態迷宮花園，設有親子闖關設施，不但是親子旅遊首選，今年更獲公共建築景觀類建築園冶獎肯定。

高雄市觀光局長周玲妏表示，澄清湖自開放以來已有60多年歷史，近年觀光局與自來水公司合作，提供市民免費遊澄清湖，並改善老舊設施，整建澄清湖生態廊道。「迷宮花園」獲2022年「景觀類建築園冶獎」，是對市府的肯定。

高市府今天發布新聞稿指出，「迷宮花園」過去為騎馬場，閒置改造工程去年完工，提供市民親子互動空間，吸引不少年輕族群和家庭親子造訪讓小孩子「放電」，延續高雄人在澄清湖畔玩耍的童年回憶。

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生態迷宮花園有4大特色，包括以樹蘭及黃金露花打造的造型綠籬，從上空鳥瞰為一對鴛鴦心心相印的造型；以電影「魔戒」為發想的「哈比屋」，夢幻場景不用出國就可體驗；還有以120公分高的巨型涵管組成的五彩繽紛涵管迷宮，讓孩子變身「瑪利歐」在涵管中自由探索；並有廣闊綠地空間，休憩用餐之際又可接近大自然，讓孩子在溜滑梯及草皮上盡情放電。

觀光局表示，未來持續澄清湖園內的環境營造，提供民眾更舒適友善的休憩旅遊環境，也會串接好玩卡套裝遊程，整合鄰近食宿遊購行等觀光元素與資源，讓澄清湖的美、高雄的美給更多人看見。（編輯：郭諭儒）1110506