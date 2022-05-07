模範母親「太麻里奶媽」 受托5孩培育出籃球選手

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台東縣政府7日舉辦111年模範母親表揚活動，太麻里鄉選出的模範母親為60歲的紀麗娟（左），她養育7名孩童，其中5個孩子是朋友或鄰居托育，讓街坊鄰居對她的愛心和熱心都讚譽有佳。中央社記者盧太城台東攝 111年5月7日

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣政府表揚模範母親，被譽為「太麻里奶媽」的紀麗娟，一口氣養育7孩童，5個孩子是朋友或鄰居托育，其中1名女孩去年被國泰女籃選中培訓，還有1名男孩到美國交換學生。

台東縣政府今天舉辦111年模範母親表揚活動，太麻里鄉選出的模範母親是60歲的紀麗娟。台東民政處長鍾青柏說，紀麗娟非常有愛心，一般家庭都養育2至3名小孩，她養育7名孩童，其中2名是自己親生兒，其他5孩童是朋友或鄰居因故無法親自照顧小孩托育的。

紀麗娟的愛心和熱心街坊鄰居都讚譽有佳，稱她為「太麻里奶媽」。這次她獲得模範母親殊榮，可說是對她無私的母愛和對家庭付出最好的回饋。

紀麗娟的先生告訴中央社記者，目前托育的孩童都長大離開，其中1男孩到美國念大學是交換學生，最後離開的是養育16年的女孩，去年國中畢業後被國泰女籃選中培訓。他們自己的大兒子留在身邊，接棒經營水電行。

長濱鄉84歲吳樹梅阿嬤也獲選模範母親，她育有5男5女，次女年幼時不幸過世。鍾青柏說，吳樹梅從初為人婦、不通農務的二八年華，到子孫滿堂，持續農作到年邁，大字不識卻教養出認真生活、孝順長輩愛護家庭的兒孫們，是大家學習的榜樣。

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台東今年選出的模範母親有，綠島鄉蘇鄭石英、台東市陳胡阿時 、長濱鄉吳樹梅、卑南鄉張宋娘花、池上鄉葉善清、台東市林陳靜妹、台東市吳昭、台東市許金貴、台東市陳林淑英、海端鄉古榮蘭、成功鎮鄭林菊枝、東河鄉謝陳彩燕。

以及蘭嶼鄉周施春蓮、鹿野鄉吳梅英、關山鎮劉荔妹、大武鄉趙郭金花、達仁鄉葉牡丹、太麻里鄉紀麗娟、金峰鄉溫孫美銀、延平鄉黃月香。（編輯：郭諭儒）1110507