婦人喘不過氣送醫不治 PCR陽性確診死因待釐清

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（中央社記者吳哲豪南投9日電）南投埔里鎮一名羅姓婦人因慢性病長期臥病在床，昨晚突然喘不過氣，緊急送醫仍不治，PCR採檢陽性確診；南投縣政府指出，羅婦死因待釐清，相關接觸人員PCR採檢為陰性。

縣府今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心公布南投縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數197例，而南投縣截至昨天為止，累計確診人數1394例、居家隔離人數706例、居家照護人數901例，今日已解除隔離288例。

衛生局指出，南投縣已啟動COVID-19居家照護，經通報為確診對象時，只要是輕症或無症狀，衛生局會將名單交給縣內醫療院所，醫療院所會就近和患者連絡，了解染疫者情況，必要時協助就醫，縣內有10家醫院、46家遠距診療院所，及13鄉鎮市衛生所提供每日健康關懷，累計已服務1000多名民眾。

除了確診病例外，南投埔里鎮一名羅姓婦人昨晚因喘不過氣送醫急救，宣告不治，PCR核酸檢測為陽性；衛生局人員指出，羅婦因慢性病長期臥病在床，每天需接受居家服務員協助，沒有接種過COVID-19疫苗，死因待釐清。

衛生局表示，婦人每天由不同居服員照顧，已匡列婦人家人、居服員等，部分人經PCR採檢為陰性，都已居家隔離中。（編輯：陳仁華）1110509