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中市3年9起公車火燒車 醫院路線赫見北部舊車輛

2022/5/9 17:58
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市3年發生9起公車火燒車意外，市府僅開罰並要求業者自行檢查；另有業者以北部汰換的舊公車到台中跑醫院路線，市府交通局回覆，已要求業者調度無障礙公車投入營運並汰舊。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員楊典忠表示，台中市108年至今，發生9起公車火燒車意外，影響88人，市府免費公車預算高達新台幣30億，有關公車火燒車意外，卻只有開罰並要求業者自行檢查，處理態度消極。

民進黨籍台中市議員張家銨也指出，323、324、325路公車路線是大肚、龍井地區鄉親前往醫院的公車路線，近來發現有公車竟是北部汰換的傳統高底盤的舊公車，重新塗裝上路。她要求市府在2個月內，將北部舊公車退出醫院路線。

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副市長陳子敬表示，3年發生9起火燒車意外，市府必須深切檢討，要求業者全面檢視公車車輛性能，市府也需加強稽查。

交通局長葉昭甫表示，323路、324路及325路無障礙公車班次比例，已要求業者優先調度無障礙公車投入營運，後續持續要求業者進行車輛調度及汰舊換新，要求所有公車業者加強無障礙車輛調度及研議無障礙公車優先配置在行經醫院路線。（編輯：屈享平）1110509

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