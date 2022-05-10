綠中市議員10、13選區民調 江肇國、黃守達等出線

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）民進黨台中市議員黨內初選民調9日起登場，今天公布首日進行的第10及第13選區民調結果，現任議員李天生、林德宇、江肇國及黃守達都過關，而前議員張芬郁也驚險出線。

民進黨台中市議員9日起進行黨內初選民調，扣除原住民選舉區，台中市共劃分14個市議員選舉區，其中有7個選舉區因為登記參選人數超過提名席次，而需要辦理黨內初選民調作業。

民進黨台中市黨部表示，必須進行民調作業的分別是第4選區（后里、豐原）、第5選區（神岡、大雅、潭子）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中、西區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）等。

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昨天首日進行的是第10及第13選區民調，其中第10選區將提名2席，登記參選的有現任的江肇國與黃守達，還有新人蕭行凱，最後民調結果江肇國與黃守達順利過關。

第13選區，民進黨要提名3席（含婦女保障名額1席），爭記參選有現任李天生及林德宇，另有3名女將張芬郁、蔡美華、賴美連等競爭激烈，民調結果李天生及林德宇都過關，而3名女將，則由張芬郁以些微差距領先正國會支持的蔡美華而出線。（編輯：張芷瑄）1110510