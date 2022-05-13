花蓮血庫急缺 捐血贈職棒門票

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花蓮縣政府贊助600張職棒票券，14日至20日、22日至24日到花蓮捐血站捐血，就可獲5月底在德興棒球場的職棒門票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮血庫各血型都低於7天安全庫存量，為鼓勵民眾捐血，花蓮縣政府贊助600張職棒票券，14日至20日、22日至24日到花蓮捐血站捐血，就可獲5月底在德興棒球場的職棒門票。

全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數增高，花蓮捐血站站長蔡佳芊今天接受媒體聯訪指出，今天上午總庫存量僅剩3.5天，A型僅2.6天、B型5.2天、O型3.1天、AB型3.6天，都已到急缺狀態。

蔡佳芊指出，花蓮平均每月用血量3700袋，COVID-19疫情爆發前，以往1個月能募到3000袋，加上台北血庫調血支援，隨著本土疫情確診數持續攀升，上月只募到2300袋，昨天只有20袋，庫存量嚴重不足。

花蓮縣政府贊助600張職棒票券，送出5月27日至29日在德興棒球場登場的樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅賽事，每場次有200張。

蔡佳芊表示，5月14日至20日、22至24日的上午8時30分至下午5時，到花蓮捐血站捐血，捐250CC就送1張、500CC送2張「良心回電小卡」，可依標記場次兌換入場券，送完為止。（編輯：張芷瑄）1110513