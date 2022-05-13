高雄診所可快篩、評估用抗病毒藥 確診後親友代領

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高雄市長陳其邁（左7）13日下午召開COVID-19防疫記者會，邀請高雄市2大醫師公會及4大醫學中心代表出席，感謝辛苦的醫療人員。中央社記者曾以寧攝 111年5月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市長陳其邁說，高雄目前有500家醫療院所加入居家照護。今天起到診所看病，若快篩陽性，醫師會評估是否須預先開立抗病毒藥物處方籤，一旦確診就可由親友代為領藥。

高雄市長陳其邁今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。高雄市醫師公會、大高雄醫師公會代表，及義大醫院、高雄長庚、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院4大醫學中心院長及代表今天都出席表示，醫療團隊通力合作、支持防疫工作，呼籲民眾有輕微症狀到診所就醫，醫學中心會提供中重症病患最好的治療。

陳其邁說，高雄目前總計有500家醫療院所加入居家照護，因應COVID0-19疫情逐漸進入社區傳播階段，接下來會以分級醫療落實全人照護理念，希望做到早期診斷、早期用藥、預防重症。

陳其邁說明，民眾如果有上呼吸道症狀可直接到診所看病、領取快篩試劑，如果診所空間可以現場做快篩，快篩陽性，診所醫師就進行初步評估，是否須預先開立抗病毒藥物處方籤。待PCR採檢結果出爐確定確診，就可以由親友到97家社區藥局、19家專責醫院代為領藥，不用再看一次醫生，縮短給藥所需時間。

至於高雄市PCR採檢量能，陳其邁說，目前有19家診所可以做PCR採檢，還有23個社區篩檢站，除了車來速篩檢站車較多，大部分都不需要等太久，採檢結果也大致能在24小時內出來。

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大高雄醫師公會理事長王宏育表示，如果民眾有先在附近診所看過診，採檢PCR確診後，也可以通報衛生局，讓熟悉的診所醫師進行居家照護。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增3664例確診，高市府表示有改判、重複通報、境外移入等137例、居隔轉陽410例、外縣市旅遊史139例、特殊娛樂場所26例、密切接觸者2855例、新案疫調中97例。校園部分新增確診、快篩陽性499人，匡列暫停實體課程及防疫假，共8528人。（編輯：郭諭儒）1110513