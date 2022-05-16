南市重大投資會報 專案協助落實投資

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府今天召開111年第4次投資會報，列管完成投資案件4案、新台幣44億元投資額；新增12案、100億元投資額，總計列管2億元以上重大投資案92案，投資額2831億元。

台南市政府經濟發展局新聞稿表示，今天會中持續針對各類型投資，如工業區、產業園區開發、再生能源、製造業、商業設施、旅館等案，協調各相關局合乎法規行政作業，加速排除各項投資障礙，讓廠商放心投資、安心量產，並快速落腳台南。

台南市長黃偉哲表示，自民國108年1月至今年4月新增1000家投資案，吸引1208億元投資額，創造1984億元產值，新增3萬4083個就業機會。加上台積電5奈米、3奈米廠、聯電、投資台灣三大方案、重大投資案件等，3年來吸引超過1.8兆元投資，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，國內、外各企業持續看好台南市發展及投資環境，創造新經濟量能也增加就業機會。

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經發局陳凱凌說，這次解除列管案件計4案，如上月甫申請上櫃的液壓與氣壓元件製造大廠的君帆工業、全球知名地磚品牌主要代工製造廠之一的美喆國際公司都已取得工廠登記證，與完成產業園區報編的關廟埤仔頭工業區，以及取得使照、全球規模最大光儲存媒體薄膜靶材製造廠的光洋應用材料，針對各投資案件，市府透過相關預審作業及聯審機制趕辦，主動協助落實投資。

經發局表示，持續針對優勢產業價值鏈缺口，吸引關鍵技術企業投資，帶動產業聚落發展，強化產業競爭力，而便利聯外交通、陽光普照氣候帶來充足綠色能源、接軌國際教育到豐富藝文娛樂，以及各項招商措施支持，不僅使台南成為近年熱門投資城市，也帶動新一波南漂工作趨勢。（編輯：孫承武）1110516