台中市議員何敏誠確診 市議會已6名議員染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）民進黨籍台中市議員何敏誠，昨天在快篩陽性後前往醫院進行PCR採檢，結果出爐為陽性確診，今天的業務質詢改為書面。台中市議會截至目前，已有6名市議員確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，15日下午，無黨籍立委黃國書確診後，何敏誠因近期和他有接觸，進行快篩結果陽性，他前往醫院進行PCR採檢，結果出爐為陽性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

何敏誠先前出現咳嗽症狀，他表示，因為家族的支氣管都不好，又因為前陣子輔選兒子何昆霖參加民進黨台中市議員初選就有咳嗽狀況，不以為意，快篩陽性後，他已先居家隔離；因確診染疫，何敏誠進行「7＋7」隔離，今天市議會的都發、建設、水利業務質詢改為書面質詢。

台中市議會日前已有民進黨籍市議員王立任、江肇國與國民黨籍市議員李中、陳文政，以及無黨籍市議員朱元宏確診，加上何敏誠確診，已有6名市議員確診。（編輯：陳仁華）1110517