「巧奪天工」飾品展台中登場 解構古典融入日常

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由中友創意平台與金工藝術平台「仕飾人」合作的「巧奪天工」金工飾品展，即日起在中友創意平台展出35件作品，歡迎民眾前往參觀。（主辦單位提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月17日

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）由中友創意平台與金工藝術平台「仕飾人」合作的「巧奪天工」金工飾品展，即日起在中友創意平台展出35件作品，作品穿越古今，解構古典元素，轉換成現代簡潔風格融入日常。

中友百貨公司自2012年設立創意平台，至今展出78檔不同主題展覽，涵蓋工藝、插畫、各類職人個展，這場「巧奪天工」金工飾品展即日起到6月20日在A棟10樓創意平台展出。

中友百貨企劃處經理簡聰政今天接受記者採訪時表示，與台灣新興金工藝術平台「仕飾人」合作，跨界攜手合作知名服裝設計師潘怡良，將2021年秋冬、2022年春夏台北時裝週展出的作品移師到台中，讓更多中部的民眾可以欣賞巧奪天工的精湛工藝。

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「仕飾人」主理人薛盛元指出，平台進駐超過49名設計師、2000件以上飾品設計，扮演整合上下游需求的橋梁，讓優秀的金工設計師專心創作，民眾則能輕鬆選擇喜愛的飾品。

簡聰政指出，展出作品包括以國立歷史博物館2款古文物「獸形器座」及「錯金大帶鉤」為發想，所創作的圖像授權飾品，總計35件作品出自5名金工設計師之手，呈現出優雅、大器的風範，作品融合古今之美，解構古典元素，轉換成現代簡潔風格，將當代工藝融入日常穿搭。（編輯：郭諭儒）1110517