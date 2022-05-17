台南水情正常 可穩定供民生及工業用水至7月底

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南水情正常，台南市政府水利局統計，去年5月至今年4月底，台南主要水庫集水區累積雨量7572毫米，相較歷年同期5744毫米多出38%，可穩定供應民生及工業用水至7月底。

水利署南區水資源局預估，台南水情正常，以當前水庫蓄水量，可穩定供應民生及工業用水至7月底。台南市政府水利局今天也在市政會議提出報告，過去1年來水庫集水區降雨量較歷年同期高。

台南市長黃偉哲表示，今年水庫蓄水率比去年同期多了不少，台南一期稻作正常供灌，緊接著面臨二期稻作供灌，有待行政院農業委員會和水利署等相關機關討論，目前台南水情審慎樂觀，但仍需節約用水。

台南市政府發布新聞稿指出，台南過去1年來降雨高於歷年標準，河川流量穩定補助水庫蓄水量，截至5月16日，曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫三大主要水庫蓄水總量2億5000萬公噸，蓄水率36.2%，是近5年水庫平均蓄水總量的2倍。

至於用水量，台南地區歷年平均年總供水量9億2500萬公噸，分別是農業用水5億8000萬公噸、民生用水2億2700萬公噸、工業用水1億1700萬公噸。

民生及工業平均每天用水量96萬公噸，由曾文文庫及烏山頭水庫（42%）、南化水庫（49%）及其他水源（9%）供給。農業灌溉平均每天用水量160萬公噸，由曾文水庫及烏山頭水庫供給。

今年一期稻作及雜作農業用水約2億6000萬公噸，截至5月9日灌溉計畫量約2億4600萬公噸，實際約供灌1億5800萬公噸，節供8750萬公噸。（編輯：郭諭儒）1110517