防堵原鄉疫情擴散 花蓮秀林鄉成立部落清消小組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為防止COVID-19疫情蔓延，花蓮秀林鄉公所爭取中央補助，在鄉內9村落成立防疫環境消毒小組，每組3人，針對民眾頻繁出入的戶外公共場域、街道及洽公機關場所、周邊加強清消。（秀林鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年5月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮秀林鄉累積超過2000人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為防止疫情蔓延，秀林鄉公所成立各村環境消毒小組，每週為公共區域加強巡迴消毒。

秀林鄉長王玫瑰接受中央社記者採訪指出，部落族人生活緊密，容易因群聚讓疫情迅速擴大，且現在確診人數持續增加，等到通報後再由清潔隊消毒都已太晚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王玫瑰表示，經爭取中央補助，於鄉內9村落成立防疫環境消毒小組，徵選在地人執行社區常態性清消工作，每組3人，結合清潔隊人員，根據Covid-19社區防疫公共環境消毒指引，針對民眾頻繁出入的戶外公共場域、街道及洽公機關場所、周邊加強清消。

王玫瑰指出，各村辦公處都有提供次氯酸鈉消毒水供民眾領取，若因染疫、家中無人領取，可通知清潔隊員協助家戶環境清消。（編輯：唐聲揚）1110517