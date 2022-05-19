新北因校制宜 多數都會區學校居家學習一週

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新北市教育局副局長劉明超（左）19日表示，三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城區的高中、國中、國小極多數各校，23日起至27日改採居家學習1週；若家長有實際照顧需求，學校會落實基本照護及分流教學，維護學生學習權益。前右為新北市長侯友宜。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年5月19日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北19日電）新北市府今天表示，都會區的三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城區，高中、國中、國小極多數學校23日至27日全校居家學習，並提供基本照顧及分流教學。

新北市政府教育局副局長劉明超下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會中表示，新北要面對都會區、偏鄉區差異，考量學生家庭背景、學生與學校人力需求，透過學校實際狀況，務實面對問題。

劉明超說，新北的實體上課或居家學習，一向是透過家長、老師共同討論，因應實際狀況決定，不是新北市政府統一處理。

他說，三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城等高中以下各級公立學校（不含幼兒園），考量都會區人口密集、疫情發展迅速及課務運作，除極少數學校還在討論之外，多數已透過校內防疫會議，決議23日至27日全校採居家線上教學，並視疫情滾動式調整。

劉明超告訴中央社記者，相關資訊會由各校透過既有體制通知家長，學校也會落實基本照護及分流教學，以維護學生學習權益。

教育局表示，由於新北幅員遼闊，學校城鄉差距大，6月底前彈性授權各校因校制宜，視風險高低決定是否全校居家線上教學。（編輯：唐聲揚）1110519