關鍵工人確診 台東肉品市場急休市4天

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台東縣農產公司肉品市場有員工確診，其中5名是在關鍵生產線，雖然商請退休人員幫忙，仍無法解決問題，20日開始休市4天。圖為20日上午民眾到肉攤添購溫體豬肉。中央社記者盧太城台東攝 111年5月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東肉品市場在殺豬和切肉的關鍵生產線上有人確診，雖然商請退休人員幫忙，仍無法解決問題，今天開始休市4天。

台東縣政府農業處長許家豪上午接受中央社記者電話訪問表示，台東縣農產公司肉品市場約40名員工有9人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中5名是在關鍵生產線，包括負責殺豬和切肉人員，雖然緊急商請退休人員協助，還有投入行政人員幫忙，但還是無法立即進入狀況。

因配合居隔時間，所以從20日起休市至23日，24日相關人員就可以回到生產線上，恢復殺豬和拍賣。目前確診者都是輕症和無症狀，昨天有多殺了113頭豬因應。

今天上午許多民眾到中央市場買菜時才聽說肉品市場要臨時休市，於是加購豬肉。部分攤商表示，雖然沒有溫體豬肉，但還有冷凍豬肉。

郭姓快炒店老闆說，這陣子生意不好，買的豬肉量少，加上原本23、24日就是表定的休市，因此連休4天對快炒店和小吃店影響不大，他今天去市場多買一些豬肉就可以了。（編輯：方沛清）1110520