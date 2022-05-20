改善台南大內區水患 抽水更新應急工程完工啟用

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（中央社記者張榮祥台南20日電）汛期已到，台南市政府投入新台幣5000萬元的「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程」今天完工啟用，將有效改善大內市區及石子瀨下游地區水患。

台南市「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程」今天完工啟用，市長黃偉哲、水利署第六河川局長陳建成等人視察抽水站工程，確認抽水機組設備完整及功能正常。

黃偉哲表示，市府投入5000萬元改善大內區石子瀨排水抽水設備，包括新建站體結構、設置2cms抽水機（每秒可抽2公噸的水）及其他相關附屬設施。

黃偉哲說，市府將再爭取3500萬元補助經費辦理第二期工程，將抽水量提高至每秒5公噸，且設置前池穩定抽水量及蓄洪，進一步降低下游地區淹水風險。

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台南市政府發布新聞稿指出，大內區石子瀨排水以往每逢颱風洪水，上游流下土砂及雜物阻塞入流箱涵，洪水由道路漫流進入市區造成積淹水；下游又因曾文溪水位高漲，內水無法重力排出，進而淹水。

台南市政府水利局民國106年在入流箱涵口設置4200立方公尺容量沉砂池，以調節土砂流下，減少排水路土砂淤積，另在石子瀨排水下游設置1cms應急抽水站，改善內水無法重力排出問題，但因抽水量不足，才辦理「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程」。（編輯：方沛清）1110520